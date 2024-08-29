'Yüzer okul'un üniversiteli öğrencileri, geleceğin doktor ve hukukçuları

Başarı kazanan öğrencilerle duydukları gururu anlatan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin,

"Öğrencilerin hayatına akademik, ruhsal ve psikososyal açıdan destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Hafta içi eğitim alan çocuklarımızdan bazıları hafta sonu evine dönüyor bazıları da gemide kalmayı tercih ediyor. Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk. Onların güven dolu bakışlarını görmek bizler için en güzel hediye oluyor" dedi.

Geleceğin doktor, savcı ve diş hekimleri...

Öğrencilerden Yusuf Emre Akdeniz, YKS'den aldığı puanla Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleştiğini anlattı ve "Yüzer gemide aile gibi çok sıcak ortam vardı. Sınava daha güzel ve odaklı şekilde çalıştık. Savcı olmayı düşünüyorum" dedi.

Yusuf Güneş de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını, gemide birlikte sınava hazırlandığı kardeşi Yağmur Güneş'in de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim göreceğini söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Ezel Gül de "Hedefim sınavda ilk 5 bine girmekti, başardım. İnsanlara faydamın dokunması için tıp okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Açıkyol da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hayaline ulaştığını belirterek, "Gemide aldığım eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Buradakilerle aile gibi olduk. Tıp okuma hedefimi tutturdum" dedi.