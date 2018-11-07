33 ülkeden 160 iş insanı işbirliği için Bursa’ya geliyor

07 Kasım 2018

BURSA - BTSO liderliğinde gıda sektörü temsilcileri, ‘Bursa Food Point’ kurumsal kimliği adı altında ihracatını güçlendirmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ve BTSO destekleriyle düzenlenen Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında yurt dışı pazarlama, alım heyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek ihracat yolunda önemli gelişmeler kat eden firma temsilcileri, yeni bir alım heyeti organizasyonuna odaklandı.

2 yılda 4 alım heyeti

BTSO, son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza atarak Bursalı gıda üreticilerini 40’a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya getirmenin yanı sıra 2 bin 500’e yakın iş görüşmesinin de gerçekleştirilmesini sağladı. Şimdi de Gıda Ur-Ge Projesi üyeleri 4. alım heyeti için Kasım sonunu bekliyor. 27 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Merinos AKKM’de düzenlenecek olan alım heyeti organizasyonu ile Bursalı firmalar ürünlerini yabancı alıcılara tanıtacak. Firmalar ayrıca yabancı konuklara üretim tesisleri ve fabrikalarını da gezdirecek.

“Nitelikli alıcılar geliyor”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, alım heyeti programının Bursalı gıda sektörü temsilcilerinin ihracatını artırmak adına bir fırsat olduğunu söyledi. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere önemli yabancı alıcıların Bursa’ya geleceğini kaydeden Sayılgan, “Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi olarak sektör temsilcilerimizin ihracata açılmasına büyük önem veriyoruz. Gıda Ur-Ge Projesi üyelerimiz geçtiğimiz sene ihracatlarını yüzde 34 artırırken, bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Son 2 yılda ivme kazandıran 3 önemli alım heyeti programına imza attık. Konseyimizin çalışmaları doğrultusunda yeni projelerimizi sürdüreceğiz. Kasım ayının sonunda yapacağımız alım heyeti sektörümüzün ihracat odaklı büyümesine güç katacak. Bursa’nın önde gelen gıda üreticilerinin yer alacağı alım heyetinde firmalarımızı nitelikli alıcılarla buluşturacağız” dedi.

İlçe oda ve borsa üyeleri de katılıyor

Burhan Sayılgan, Gıda Ur-Ge alım heyetine ayrıca ilçe ve oda borsalarına bağlı sektör temsilcilerinin de stantlı katılım sağlayacağını kaydetti. Sayılgan, gıda makineleri ve raf üreticilerinin de organizasyonda yer alacağını da sözlerine ekledi.