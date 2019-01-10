Aktaş, Bursa basınıyla bir araya geldi

10 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da görev yapan tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu. Basının doğru kullanıldığında siyasetçiler, belediye başkanları, milletvekilleri için önemli bir güç olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, kent yöneticileri olarak her şeyi dört dörtlük yapamadıklarını, eksiklikleri, aksaklıkları olduklarını, bu nedenle yapıcı, doğru eleştirilerin kendileri için her zaman yol gösterici olduğunu hatırlattı.

Yapılan çalışmaların kamuoyu nezdinde test edilmesi anlamında basının önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Demokrasinin güçlenmesi, daha iyi işlemesi, yerel yöneticilerin daha iyi şeyleri ortaya çıkarması adına basın, olmazsa olmaz. Genel anlamda 15 yıllık belediye başkanlığım boyunca objektif, doğru olarak ortaya konan eleştiriler benim için yönlendirici ve teşvik edici oldu diyebilirim. Ben tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Başkan Aktaş, Bursa’da tüm ilçe belediye başkan adaylarının 13 Ocak Pazar günü Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından açıklanacağını ve bu açıklamanın ardından da seçim çalışmalarına hız vereceklerini kaydetti. Başkan Aktaş, “Bursa sadece Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer’den ibaret değil. 17 ilçenin tamamıyla alakalı dersime çok iyi çalıştım. Kağıda bakmadan ezberden her ilçenin sorun ve beklentilerine hakimim. Bu şehre inanan herkesle el ele kol kola verip, Bursa’yı daha iyi yarınlara taşımanın gayretinde olacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” değerlendirmesini yaptı.