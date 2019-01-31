BTSO'da gayrimenkul danışmanlığı konuşuldu

31 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO 54. Meslek Komitesinin destekleriyle, Oda Hizmet Binası’nda ‘Başarılı Bir Gayrimenkul Danışmanı Olmanın Yolları’ konulu eğitim düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Programı Başkanı Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun tarafından verilen eğitime, sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Üyeleri Rıdvan Hasırcı ve Ayhan Üstünel ile 54. Komite Başkan Yardımcısı Murat Beyazıtlı da katıldı.

BTSO Akademi’den 340 eğitim programı

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Akademi projesi kapsamında şimdiye dek 340 eğitim programı gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu eğitimlerden 24 binden fazla BTSO üyesinin faydalandığını kaydeden Şenocak, sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni eğitim programları düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

“Sektörü geleceğe hazırlıyoruz”

Emlak ve gayrimenkul sektöründe hizmet kalitesinin artırılması, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla önemli bir eğitime ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Şenocak, “Gayrimenkul danışmanları, inşaat ve gayrimenkul sektöründeki en önemli aktörler arasında yer alıyor. Değişen rekabet koşulları gayrimenkul danışmanlarının da yeni becerilere sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda sektörü geleceğe hazırlamak adına BTSO olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Doç. Dr. Elif Karakurt Tosun, katılımcılara gayrimenkul danışmanlığı ile ilgili bilgiler verdi.