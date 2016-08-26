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Arçelik, OLED TV üretti

Arçelik, Organik LED ve 4K Picture Perfection teknolojisi olan OLED televizyonu üretti.
Arçelik, OLED TV üretti
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Arçelik, ürettiği OLED televizyonu ile Organik LED ve 4K Picture Perfection teknolojisinin izleme deneyimini kullanıcılara sunuyor.

Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında tanıtımı yapılacak Arçelik OLED TV'nin, "gerçeğe en yakın", "en canlı görüntü kalitesinin" yanı sıra 65’’ büyük ekranı, 6,5 mm inceliği ve metalik tasarımı ile öne çıktığı belirtildi. 

Açıklamada, 4K Picture Perfection teknolojisi ile geliştirilmiş Ultra HD çözünürlüğe sahip Arçelik OLED TV'nin, HDR, Wide Color Gamut ve Micro Dimming özelliklerini içinde barındırdığı, 3D Sound teknolojisiyle TV izleme keyfini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik AŞ’nin Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Dinçer, "Arçelik markalı yeni ürünümüz Türkiye’de üretilen ilk OLED TV olma özelliğine sahip." ifadesini kullandı. 

Dinçer, 4K ve yeni nesil akıllı TV’lerin yaygınlaşması ile pazardaki talebin üst segment ürünlere doğru kaydığını, bu talebe en güçlü yanıtı, "teknolojide en son nokta olan" Arçelik OLED TV ile tüketicilerin karşısına çıkarak verdiklerini, tüketicilerin yakın zamanda bu ürünü mağazalarında bulabileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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