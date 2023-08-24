Altın son 5 haftanın zirvesinde
Altın, yüzde 1'i aşan günlük yükselişle son 5 haftanın en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı ise Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik endişelerin azalmasıyla 1920 doların üzerine çıktı.
Haber Merkezi
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Gram altın (spot) yüzde 0,41'lik değerlenme ile 1681 liradan işlem görüyor. Gram, gün içerisinde en düşük 1671, en yüksek 1684 lirayı gördü.
Çeyrek altın 2749 lira seviyesinden satılıyor. Çeyrek, çarşamba gününü 2737 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın 24 liralık artışla 5498 liradan alıcı buluyor.
Önceki kapanışı 10915 lira olan cumhuriyet altını, 10961 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın ise yüzde 0,29'lük yükselişle 1921 dolar seviyesinde.
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