ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 314 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 408 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Haziran altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 938 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.408,42
Satış: 2.408,75
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.314,12
Satış: 2.314,49
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.853,47
Satış: 3.938,31
Cumhuriyet altını
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.682,86
Satış: 7.876,62
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.413,89
Satış: 15.705,07
Ata altın fiyatı
Alış: 15.973,25
Satış: 16.376,51
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.294,51
Satış: 1.710,47
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.199,08
Satış: 2.324,93