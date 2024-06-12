  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Haziran 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 314 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 408 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Haziran altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 938 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.408,42

Satış: 2.408,75
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.314,12

Satış: 2.314,49
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.853,47

Satış: 3.938,31
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.413,89

Satış: 15.705,07
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.682,86

Satış: 7.876,62
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.413,89

Satış: 15.705,07
 

Ata altın fiyatı

Alış: 15.973,25

Satış: 16.376,51
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,51

Satış: 1.710,47
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,08

Satış: 2.324,93

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Haziran Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (12 Haziran Çarşamba Güncel Döviz Kurları)Dolar

 