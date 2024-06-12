ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Haziran 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 407 liradan yaparken; 12 Haziran Çarşamba günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 935 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 938 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.408,42

Satış: 2.408,75



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.314,12

Satış: 2.314,49



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.853,47

Satış: 3.938,31



Cumhuriyet altını

Alış: 15.413,89

Satış: 15.705,07



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.682,86

Satış: 7.876,62



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.413,89

Satış: 15.705,07



Ata altın fiyatı

Alış: 15.973,25

Satış: 16.376,51



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,51

Satış: 1.710,47



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,08

Satış: 2.324,93