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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Temmuz 2024)

Haftanın ilk iş gününe gram altın 2 bin 562 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.408 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 15 Temmuz altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Altının onsu 15 Temmuz 2024 pazartesi günü 2,408 dolardan işlem görürken gram altın 2.562 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,139 TL iken yarım altın 8,176 TL’den güne başladı. 

Gram altın fiyatı

Alış: 2.562,56

Satış: 2.562,93

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.139,00

Satış: 4.201,00

ONS altın fiyatı

Alış 2.408,69

Satış: 2.409,5200

Cumhuriyet altını

Alış: 16.402,3000

Satış: 16.706,2700

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.176,43

Satış: 8.382,56

Ata altın fiyatı

Alış: 16.896,71

Satış: 17.328,03

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.371,83

Satış: 1.800,23

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.324,72

Satış: 2.456,10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.404,13

Satış: 16.713,85

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