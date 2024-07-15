ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Temmuz 2024)
Haftanın ilk iş gününe gram altın 2 bin 562 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.408 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 15 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Altının onsu 15 Temmuz 2024 pazartesi günü 2,408 dolardan işlem görürken gram altın 2.562 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,139 TL iken yarım altın 8,176 TL’den güne başladı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.562,56
Satış: 2.562,93
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.139,00
Satış: 4.201,00
ONS altın fiyatı
Alış 2.408,69
Satış: 2.409,5200
Cumhuriyet altını
Alış: 16.402,3000
Satış: 16.706,2700
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.176,43
Satış: 8.382,56
Ata altın fiyatı
Alış: 16.896,71
Satış: 17.328,03
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.371,83
Satış: 1.800,23
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.324,72
Satış: 2.456,10
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.404,13
Satış: 16.713,85