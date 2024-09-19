ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Eylül 2024)
Piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı dün açıklandı. Fed 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. FED politika faizini, yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Kararın ardından altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı. FED politika faizini, yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.
Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azalırken, istihdama dair aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti ve 50 baz puanlık faiz indirimi kararının, politika duruşunun uygun şekilde ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan güveni yansıttığını söyledi.
ABD enflasyon verilerinin ardından Ons altın yeni güne 2.557,7600 dolar seviyesinde başladı. Gram altın 2.806,2220 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın ise 4.488,4000 seviyelerinde işlem görüyor.