ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 608 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.442 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 4 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 608 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 173 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.608,16
Satış: 2.608,81
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.173,05
Satış: 4.265,40
ONS altın fiyatı
Alış 2.442,35
Satış: 2.444,12
Cumhuriyet altını
Alış: 16.692,22
Satış: 17.009,44
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.320,03
Satış: 8.530,81
Ata altın fiyatı
Alış: 17.294,82
Satış: 17.736,04
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.404,39
Satış 1.842,05
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.377,63
Satış: 2.517,23
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.692,22
Satış: 17.009,44