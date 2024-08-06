ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Ağustos 2024)
ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Altın fiyatları Fed'in faiz indirimi için daha fazla ipucu verecek olan enflasyon verileri öncesinde bugün de düşüyor. Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın 2 bin 579 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 2 bin 405 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dün başlayan düşüş bugün de sürüyor. Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yatırımcılar, bu hafta ABD'nin bu yılki faiz indirimlerine ilişkin ipuçları için gelecek enflasyon rakamlarını beklerken altın fiyatları dün kâr realizasyonunun ve sert piyasa hareketlerinin etkisiyle yüzde 1,3 düştü.
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.47 itibarıyla 2 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 219 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 827 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 2 bin 405 seviyesinde bulunuyor.