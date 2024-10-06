ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 920 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.652 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 920 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 673 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.920,77
Satış: 2.921,56
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.673,24
Satış: 4.776,74
ONS altın fiyatı
Alış 2.652,23
Satış: 2.654,97
Cumhuriyet altını
Alış: 18.692,95
Satış: 19.048,54
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.317,27
Satış 9.553,48
Ata altın fiyatı
Alış: 20.214,09
Satış: 20.214,09
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.651,70
Satış: 2.498,68
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.779,51
Satış: 2.936,16
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.692,95
Satış: 19.048,54