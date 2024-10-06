ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 920 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 673 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.920,77

Satış: 2.921,56

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.673,24

Satış: 4.776,74

ONS altın fiyatı

Alış 2.652,23

Satış: 2.654,97

Cumhuriyet altını

Alış: 18.692,95

Satış: 19.048,54

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.317,27

Satış 9.553,48

Ata altın fiyatı

Alış: 20.214,09

Satış: 20.214,09

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.651,70

Satış: 2.498,68

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.779,51

Satış: 2.936,16

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.692,95

Satış: 19.048,54