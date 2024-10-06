Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (6 Ekim Pazar Güncel Döviz Kurları)
6 EKİM ANLIK DÖVİZ KURU: İstanbul serbest piyasada dolar 34,23 liradan, euro 37,63 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 3 Ekim Perşembe güncel döviz kurları...
Haber Merkezi
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugünde devam ediyor.
Dolar/TL saat 07:07 itibarıyla 34,2345 (alış) 34,2452'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,6376 TL seviyelerinde seyrediyor.
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