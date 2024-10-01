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BofA: Altının ons fiyatı gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine yükselecek

ABD'li Bank of America, altının ons fiyatının gelecek yıl 3 bin dolara yükseleceğini öngördü. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı.

Haber Merkezi
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Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor.

BofA, altın fiyatının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı.

Altın fiyatları bu yıl yüzde 28, son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

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