Faiz kararı sonrası çeyrek, gram ve tam altın fiyatında son durum! (17 Ekim 2024)
Altın fiyatları, jeopolitik risklerin ve piyasa dalgalanmalarının etkisiyle hareketli. Merkez Bankası'nın 17 Ekim 2024'teki faiz kararının ardından güncel altın fiyatları da merak konusu oldu. 17 Ekim 2024 tarihinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne durumda? İşte bugünkü altın fiyatları...
Altın, özellikle yüksek enflasyon ve artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. İsrail-İran-Lübnan gerilimleri gibi gelişmeler, altına olan talebi artırıyor ve fiyatları etkiliyor. Bugün (17 Ekim 2024) itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Merkez Bankası'nın bugün politika faizini yüzde 50'de sabit tutması sonrası altın fiyatlarındaki değişim de merak konusu oldu.
İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının güncel durumu:
Gram Altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
Alış: 2.952,27
Satış: 2.952,61
Çeyrek altın fiyatları (Çeyrek Altın ne kadar?)
Alış: 4.992,00
Satış: 5.038,00
Yarım altın fiyatları (Yarım altın ne kadar?)
Alış: 9.958,00
Satış: 10.070,00
Tam Altın fiyatları (Tam altın ne kadar?)
Alış: 19.632,22
Satış: 20.023,23
Cumhuriyet Altını fiyatları (Cumhuriyet altını ne kadar?)
Alış: 20.322,00 TL
Satış: 20.624,00 TL
Ata Altın fiyatları (Ata altın ne kadar?)
Alış: 20.245,72
Satış: 20.760,28