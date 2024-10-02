Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Ekim 2024)

Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirmesinin ardından dün enerji ve emtia piyasaları derinden etkilendi.

Özellikle petrol ve altın fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. 'Güvenli liman' olarak bilinen altının ons fiyatı, İran'ın saldırı haberleri öncesinde 2.650 dolarken, saldırının ardından 2.670 dolara çıktı. Gün içinde ons fiyatı 2.662 dolara çekilse de günlük kazancı yüzde 1’in üzerinde kaldı.

Gram altın bugüne 2 bin 918 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 668 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.918,3930

Satış: 2.918,8810

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.668,5800

Satış: 4.668,5800

ONS altın fiyatı

Alış 2.660,3100

Satış: 2.660,65

Cumhuriyet altını

Alış: 18.688,3800

Satış: 19.033,9600

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.309,97

Satış 9.544,24

Ata altın fiyatı

Alış: 20.179,58

Satış: 20.686,45

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.639,65

Satış: 2.488,32

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.759,93

Satış: 2.921,00

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.678,30

Satış: 19.030,10