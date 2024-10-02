Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 916 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.660 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Ekim altın fiyatları...
Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı gerçekleştirmesinin ardından dün enerji ve emtia piyasaları derinden etkilendi.
Özellikle petrol ve altın fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. 'Güvenli liman' olarak bilinen altının ons fiyatı, İran'ın saldırı haberleri öncesinde 2.650 dolarken, saldırının ardından 2.670 dolara çıktı. Gün içinde ons fiyatı 2.662 dolara çekilse de günlük kazancı yüzde 1’in üzerinde kaldı.
Gram altın bugüne 2 bin 918 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 668 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.918,3930
Satış: 2.918,8810
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.668,5800
Satış: 4.668,5800
ONS altın fiyatı
Alış 2.660,3100
Satış: 2.660,65
Cumhuriyet altını
Alış: 18.688,3800
Satış: 19.033,9600
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.309,97
Satış 9.544,24
Ata altın fiyatı
Alış: 20.179,58
Satış: 20.686,45
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.639,65
Satış: 2.488,32
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.759,93
Satış: 2.921,00
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.678,30
Satış: 19.030,10