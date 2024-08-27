Ons altın, Fed faiz indirimini fiyatladı

Hansen, “Altın şu ana kadar ABD faiz indirim döngüsünün Eylül ayında başlayacağını fiyatladı, bu nedenle ABD ekonomik verilerindeki zayıflık beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir indirimi desteklemezse fiyatlar kısa vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşmakta zorlanabilir” dedi.

Hansen, önümüzdeki aylarda 2.400 dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski ile sınırlı bir konsolidasyon beklediğini de vurguladı.

Exinity Group baş piyasa analisti Han Tan da “Fed'in piyasanın mevcut beklentilerine paralel şekilden Noel'den önce toplam 100 baz puan faiz indirimi yapması halinde altın yılsonuna kadar 2700 doları bile aşabilir. Aralık ayı aynı zamanda altın için son 5 yılın en yüksek ortalama aylık kazancına sahne oldu. Böyle bir mevsimsellik bir kez daha devreye girerse, bu külçe boğalar için bayram sevincinin başlamasına yardımcı olabilir” dedi.

Ons altın için bugün destek seviyesi 2500 dolar, buranın altına inilmesi halinde 2481 dolar seviyesi hedeflenebilir. Yukarı hareketlerde 2530 dolar güçlü direnç olmaya devam ediyor.