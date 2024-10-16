48 saatte 10 vaka! Hindistan’da art arda gelen bomba ihbarları havacılık sektörünü vurdu

Hindistan'da son 48 saatte sosyal medya ve e-posta yoluyla en az 10 uçuşa bomba ihbarı yapıldığı bildirildi. Hindistan'da faaliyet gösteren havayolu şirketleri, uluslararası uçuşların yanı sıra iç hat uçuşlarına yönelik yapılan bu tehditlerle karşı karşıya kaldı.

Pazartesi gününden bu yana yapılan ihbarlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilirken, bazıları da rota değişikliklerine gitmek zorunda kaldı. Hindistan Havayollarının Delhi-Chicago seferini yapan yolcu uçağı, dün yapılan bomba ihbarının ardından Kanada’ya acil iniş gerçekleştirdi.

Uçaktaki 211 yolcu ve mürettebat, Kanada polisi tarafından tahliye edildi. Bugün yapılan açıklamada, yolcuların Kanada Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Chicago'ya ulaştırıldığı belirtildi.

Air India Express'e ait başka bir uçak, Singapur'a giderken bomba tehdidi aldı ve Singapur Hava Kuvvetleri iki jetle uçağa eşlik etti. Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, uçağın Singapur Changi Havalimanı'na güvenli bir şekilde indiğini açıkladı.

Benzer şekilde, Hindistan Havayollarının Mumbai-New York seferi de bomba tehdidi alarak Delhi’ye acil iniş yaptı. Düşük maliyetli IndiGo Havayolları'nın Umman ve Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği iki uçuş da ihbarlar nedeniyle gecikme yaşadı.

SpiceJet Havayolları'na ait bir uçuşta ise Darbhanga'dan Mumbai'ye yapılacak uçuş sırasında bomba ihbarı alındı. Uçak güvenli bir şekilde Mumbai’ye iniş yaptıktan sonra güvenlik kontrollerinin ardından uçuş yeniden gerçekleşti.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, bomba ihbarlarını ve sektördeki durumu ele almak için bugün bir toplantı düzenleyecek.