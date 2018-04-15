ABD, İngiltere ve Fransa'dan BMGK'ya yeni tasarı

15 Nisan 2018

ABD, İngiltere ve Fransa'nın, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması çağrısını içeren yeni bir tasarı sunduğu belirtildi.

Liberation gazetesinin haberine göre, yeni tasarıda, insani yardım karşısındaki engellerin kaldırılması ve ateşkes çağrıları yer alırken, Şam'dan ön koşulsuz olarak BM nezdindeki barış görüşmelerine 'iyi niyetli ve yapıcı' katılım talep ediliyor.

Tasarıda ayrıca Suriye'deki kimyasal saldırı iddiaları için 'bağımsız soruşturma açılması' öngörülüyor.

Tasarıyla ilgili müzakerelerin Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. Ancak, tasarının ne zaman oylamaya sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Suriye hükümeti, kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddederken, Rusya ise kendi ekiplerinin yaptığı incelemelerde kimyasal saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı heyetler, Perşembe ve Cuma günleri Suriye'ye gitti. OPCW, heyetlerinin çalışmalarına başlamasının beklendiği Cumartesi günü ise İngiltere, Fransa ve ABD ortak düzenledikleri hava operasyonuyla Suriye'deki bazı hedefleri vurdu.

Operasyonu düzenleyen üç ülkenin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yeni tasarıya göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden Suriye'nin kimyasal silah stoklarıyla ilgili bilgileri tam olarak paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili değerlendirmesini 30 gün içinde sunması isteniyor.

Rusya'nın tasarısı BMGK'de kabul edilmedi