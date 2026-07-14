ABD, İran'a yönelik ablukayı başlattı
ABD ordusu, İran'a yönelik bugün ek hava saldırıları düzenledi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ise TSİ 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CENTCOM, bugün ABD doğu saatiyle 15.00'te, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı yeteneklerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a karşı ek bir hava saldırısı başlattı." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, saldırıların Amerikan güçlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlandığı bir dönemde düzenlendiği belirtilirken, ablukanın TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe girdiği ifade edildi.
İran saldırıların başladığını duyurdu
ABD'nin İran'ın güneybatısında Basra Körfezinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine saldırı düzenlediği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayati, ABD'nin Ahvaz kentinin bir kaç noktasına saldırısı düzenlediğini söyledi.
Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda da 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Saldırılar sonucu yaralanma veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.