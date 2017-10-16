ABD vize yasağını gevşetti

16 Ekim 2017

ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından süren kriz devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

ABD, Twitter hesabı üzerinden sağlık ve insani durumlarda verilecek olan ABD vizesi için duyuru yaptı. Bu tür başvurular için vize hizmeti açıldı.

Elçilikten yapılan açıklamada, "Acil insani ve sağlık durumlarında ABD vize başvurusu için lütfen ziyaret ediniz → https://ais.usvisa-info.com/" denilerek vize hizmetinin yapıldığı siteye yönlendirme yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Ankara'da

Kaynak: AA