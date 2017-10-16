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ABD vize yasağını gevşetti

ABD, sağlık ve insani durumlar için vize yasağını uygulamayacak...

ABD vize yasağını gevşetti
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ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından süren kriz devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. 

ABD, Twitter hesabı üzerinden sağlık ve insani durumlarda verilecek olan ABD vizesi için duyuru yaptı. Bu tür başvurular için vize hizmeti açıldı.

Elçilikten yapılan açıklamada, "Acil insani ve sağlık durumlarında ABD vize başvurusu için lütfen ziyaret ediniz → https://ais.usvisa-info.com/" denilerek vize hizmetinin yapıldığı siteye yönlendirme yapıldı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Ankara'daABD Dışişleri Bakanlığı heyeti Ankara'da

 

Kaynak: AA

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