ABD'de Google'a ağır suçlama! Gemini 'kullanıcı verilerini topluyor' iddiası

Amerikan internet devlerinden Google, California'daki federal mahkemede, yeni yapay zeka asistanı Gemini'yi kullanıcıların özel Gmail, Chat ve Meet iletişimlerini yasadışı biçimde izlemek ve kullanmakla suçlandı.

Kullanıcıların tüm kayıtlı geçmişine eriştiği iddiası

Dava dilekçesinde, Gemini'nin bu ayarı daha önce isteğe bağlı iken Ekim ayında Google tarafından 'kullanıcıların bilgisi veya onayı olmadan' etkinleştirildiği öne sürülüyor. Kullanıcılara bu ayarın derin gizlilik menülerinde sunulduğu, kapatılmadığı sürece sistemin 'her Gmail mesajı ve eki dahil olmak üzere kullanıcıların tüm kayıtlı geçmişine eriştiği ve analiz ettiği' iddia ediliyor.

Dava, Google'ı tüm tarafların rızası olmadan telefon dinlemeyi yasaklayan 1967 tarihli bir yasa olan Kaliforniya Gizlilik İhlali Yasası'nı ihlal etmekle suçlarken Google cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.