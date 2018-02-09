ABD'de hükümet yeniden açıldı

09 Şubat 2018

Amerikan federal hükümetine 23 Mart 2018’e kadar finansman sağlayacak geçici bütçe teklifi, Senato’nun ardından ABD Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmasını imzaladı. ABD hükümeti, böylece birkaç saatlik aranın ardından yeniden hizmete girdi.

Tasarıya göre, 2 yıllık bütçe anlaşması ile hükümet harcamaları 300 milyar dolar artacak.

Kapanmaya Cumhuriyetçi Senatörün tepkisi yol açtı

Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin dün 2 yıllık bir bütçe planı üzerinde anlaştıkları için fazla ihtimal verilmeyen kapanma, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü işgal ederek bütçe tasarısının oylanmasına izin vermemesi yol açmıştı.

Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini tasarının kamu açığını yükselteceği için gerçekleştirdiğini açıklarken, “Cumhuriyetçilerle Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam” ifadelerini kullanmıştı.

Paul’un Senato Genel Kurulu’nda kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesi sonucunda federal hükümet, ABD tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşadı. Bundan önceki kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

ABD hükümeti yine kapandı