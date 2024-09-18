ABD'de mortgage faizi iki yılın düşük seviyesine indi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 13 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %14,2 artışla 266,8 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %5,4 artışla 146,1 puan olurken, refinansman endeksi %24,2 artışla 941,4 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 14 baz puan azalarak %6,15 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Başvuru faaliyeti geçen hafta önemli ölçüde arttı, çünkü Fed'in faiz indirimi beklentileri mortgage oranlarını aşağı çekti. Yüzde 6,15 olan 30 yıllık sabit ipotek oranı şu anda Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesinde ve bir yıl öncesine göre tam bir tam puan daha düşük." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %46,7'den %51,2'ye çıktı.

15 yıllık faizinde oran 29 baz puan düşüşle %5,42 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 19 puan azalarak %5,66 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 15 puan azalarak %6,41 oldu.