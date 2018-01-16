ABD'de petrol üretimi rekora koşuyor

16 Ocak 2018

Hızla artan kaya petrolü üretimi kısa süre içinde ABD'nin petrol üretimini günde 10 milyon varilin üstüne çıkarmasını sağladı.

Reuters'ın analizine göre bu artış, sadece 1970 yılının rekorunu kırmakla kalmayacak, aynı zamanda daha 10 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir eşiğin de aşılmasını sağlayacak.

Ancak birkaç gün içinde yaşanması beklenen bu yeni rekor da muhtemelen uzun ömürlü olmayacak. ABD hükümeti, üretimin 2019'un sonlarında günde 11 milyon varili bulacağını ve ABD'nin dünyanın en büyük üreticisi olan Rusya ile rekabet edeceğini öngörüyor.

ABD, 2018'de dünyanın en büyük petrol üreticisi olabilir

Ekonomik ve siyasi etkileri nefes kesici olacak

Analizde, hızla büyüyen ABD petrol üretiminin ekonomik ve siyasi etkilerinin "nefes kesici" olacağı belirtildi. Ülkenin petrol ithalatı 10 yıl içinde beşte bir oranında azalacak. Bu durum, kırsal bölgelerde hem yüksek ücretli işlerin açılmasına hem de iç tüketimde benzin fiyatlarının 2008'deki zirveden yüzde 37 oranında azalmasına yol açacak.

Deloitte'in ABD enerji Başdanışmanı John England, kaya gazının enerji santrallerinde kömürün yerini almasıyla ilgili olarak, "Amerikan ekonomisi için inanılmaz derecede olumlu etkileri oldu, hatta karbon ayak izimizi bile küçülttü" dedi.

ABD, enerji ihracatında Ortadoğu ile rekabet ediyor

ABD'nin enerji ihracatı artık Asyalı alıcılar için Ortadoğu ile rekabet edebiliyor. Borsa operatörü CME Group verilerine göre, ABD petrolünde vadeli satış kontratlarında hacimler son 10 yılda ikiye katlandı ve 2017'de günde 1.2 milyar varile ulaştı.

Ancak kaya gazı sektörünün bu hızda büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceği tartışmaya açık bir konu. Hızlı büyüme, bu sektörün şimdiden zirve yapmaya yaklaştığı ve üretim tahminlerinin fazla iyimser olduğu yönünde kaygılara yol açıyor.

Aktif petrol sahalarının pek çoğunda işçilik ve sözleşmeyle alınan hizmetlerin maliyeti sert yükselişler gösteriyor. Arama yapılabilecek arazilerin fiyatları da fırlamış durumda.

Kaya petrolü finansörlerinden bazıları, üreticileri sondajları genişletmek yerine, kısa vadeli kârları büyütmeye teşvik etmeye başladı. Ne var ki, Amerikalı kaya petrolü üreticileri zaten beklentileri aşmış ve ciddi sorunlarını çözmüş durumda.

Petrolde yön ABD kaya gazı üretimine bağlı

Kaynak: Reuters