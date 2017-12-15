ABD'deki vergi reformu büyümeyi tetikleyecek

15 Aralık 2017

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi üyelerin, ortak bir tasarı üzerinde uzlaşmaya vardıklarını açıklaması, vergi reformunda sona yaklaşıldığına işaret ediyor.

Yaklaşık iki haftadır, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçen farklı tasarılar arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalışan Cumhuriyetçilerin, ortak vergi önergesini bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Basına sızan bilgilere göre, uzlaşı tasarısında kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörülüyor. Kongrede onaylanan tasarılarda, Amerikalı şirketlerin sabırsızlıkla beklediği indirimli vergi oranı yüzde 20 seviyesindeydi. Bu oranın yüzde 21'e yükseltilmesinin zamanlama konusundaki farklılığı gidermek amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Senato'dan geçen tasarı, Beyaz Saray'ın istediğinin aksine kurumlar vergisinin yüzde 35'ten 20'ye 2019'dan itibaren indirilmesini içeriyordu. Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarı ise söz konusu indirimin 2018'de başlamasını öngörüyordu.

Cumhuriyetçilerin uzlaşı tasarısındaki bir diğer değişikliğin, bireysel vergi oranında yapılacağı belirtiliyor. Daha önce yüzde 39,6 ve 38,5 olarak belirlenen bireysel vergi üst sınırının yüzde 37'ye indirileceği basına yansıyan detaylar arasında yer aldı.

Haftaya oylamaya sunulması beklenen tasarının, hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan geçmesi gerekecek. Birkaç senatörün, uzlaşı tasarısının kendi önerilerini içermemesi durumunda desteğini çekebileceğini açıklaması, oylama sürecinin zorlu geçeceğine işaret ediyor.

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"Büyüme yüzde 2,5'e çıkar"

Goldman Sachs Ekonomisti Alec Phillips yaptığı açıklamada, detayları kesin olarak bilinen son vergi tasarısının büyümeyi gelecek 2 yıl içinde 0,5 puan yükseltmesini beklediğini ifade ederek, "Büyümenin vergi paketinin sonucu olarak 2018 ve 2019 yıllarında 25 baz puan yükseleceğini düşünüyoruz. Goldman Sachs'ın büyüme tahminleri, 2018 için yüzde 2,5 ve 2019 için yüzde 1,8." dedi.

Phillips, vergi indirimlerinin büyümeye katkısının 2020 itibarıyla kaybolacağını söyledi.

Phillps, haftaya oylamaya sunulması beklenen vergi paketinin yıl bitmeden yasalaşma ihtimalinin yüzde 90'a çıktığı öngörüsünde de bulundu.

"Vergi reformu yıl bitmeden ya da 2018'in ilk haftalarında yasalaşacak"

Capital Economics’in ABD Ekonomisti Michael Pearce da vergi reformunun yıl bitmeden ya da 2018'in ilk haftalarında yasalaşacağı görüşünü dile getirdi.

Uzlaşma sürecinden nasıl bir yasa tasarısının çıkacağını kesin olarak tahmin etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Pearce, şunları kaydetti:

"İki yasa tasarısı arasında birkaç önemli farklılık vardı. Bunlardan en önemlisi muhtemelen kurumsal vergi indirimlerinin zamanlamasıydı. Senato’nun vergi teklifi, kurumsal vergi oranını 2019 itibarıyla yüzde 20’ye indiriyordu ancak Temsilciler Meclisi’nin tasarısı indirimi hemen başlatıyordu. Yönetimin önceliğinin vergileri indirmek olduğu göz önüne alındığında, son tasarının kurumsal vergi indirimini 2018'de başlatması daha muhtemel gözüküyor."

Pearce, kurumsal vergi oranının basında çıktığı gibi yüzde 21'e indirilmesinin, 2018'de başlaması ihtimalini güçlendirdiğini ifade ederek, "Vergi indirimleri ekonomiye ilk başta canlılık getirecek. 2018'de büyümenin yüzde 2,5 ve manşet enflasyonun yüzde 2,1'e yükseleceğini öngörüyorum." dedi.

Büyüme ve enflasyondaki hızlanmanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını da etkileyeceğini kaydeden Pearce, bankanın, gelecek yıl 4 kez faiz artıracağı beklentisini dile getirdi.

Fed de ekonominin yüzde 2,5 büyümesini bekliyor

Fed de hafta ortasında açıkladığı ekonomik projeksiyonlarında büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmişti.

Fed'in yeni büyüme projeksiyonları, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 2,5 olarak belirlendi. Söz konusu beklentiler, eylül ayında yayınlanan bir önceki projeksiyon raporunda yüzde 2,4 ve yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Kaynak: AA