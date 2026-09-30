ABD’den Irak’ta tarihi adım: Çekilme tamamlandı

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ABD ordusu, 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, çekilme sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti.

ABD'nin Irak'taki işgali sürecinde bölgedeki terör tehdidinin yenildiğini savunan Parnell, "Peşmerge ve Kuzey Irak'taki diğer güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçlerinin, Irak’ın güvenliğini sağlamak ve DEAŞ kalıntılarını bastırmaya yönelik devam eden çabalara öncülük etmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Parnell, Pentagon'un Irak'a eğitim ve istihbarat desteği vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Irak’ın egemenliğini ve bölgesel istikrarı zedeleyen DEAŞ kalıntıları ve İran yanlısı milisler de dahil olmak üzere, Irak’ın halen karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin birincil sorumluluk artık Irak hükümetine aittir." ifadesini kullandı.

ABD'nin terörle mücadeleye olan bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Parnell, "ABD, sınırlarını güvence altına alan, halkını koruyan ve iki ülke arasında daha derin ticari, diplomatik ve güvenlik işbirliğinin temelini oluşturan, güçlü ve egemen bir Irak’ı desteklemektedir." mesajını verdi.

CENTCOM'dan "Erbis Hava Üssü'nden çekildik" açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da "CENTCOM, 30 Eylül’de Erbil Hava Üssü’nden ABD kuvvetleri ve teçhizatının düzenli bir şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak’taki 'Inherent Resolve' Operasyonu’nun sona erdiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu çekilmenin ABD-Irak ikili savunma ilişkileri kapsamında planlı bir şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürdün merkezli ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonlarının (CJTF-OIR) görevine devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Brad Cooper, şunları kaydetti:

"Irak’ın güvenliğiyle ilgili birincil sorumluluğu Irak hükümetine ve cesur Irak halkına devredip geri çekilirken, bölgenin dört bir yanında konuşlanmış ABD ve Koalisyon güçleri, ortaya çıkabilecek her türlü DEAŞ tehdidine müdahale etmeye hazır olmaya devam edecek."

ABD'nin Irak işgali

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.