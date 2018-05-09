ABD'den Menbiç'e yeni üs
ABD ordusunun Suriye'nin Menbiç bölgesinde yeni bir askeri üs kurduğu ortaya çıktı.
Suriye'nin Menbiç bölgesinde Münbiç'te ABD ordusunun yeni bir üs kurduğu bildirildi.
Reuters, Menbiç'teki yeni ABD üssünün fotoğraflarını yayınladı. Üssün yaklaşık 3 ay önce kurulduğu belirtilirken, Fransız askerlerin de üste bulunduğu iddia ediliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi ve iki ülkenin Menbiç konusunda yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.
Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa, YPG Menbiç'ten çekilecek
Kaynak: Reuters