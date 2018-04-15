ABD'den Suriye açıklaması: Askerlerimizi çekmeyeceğiz
ABD'nin BMGK Daimi Temsilcisi Haley yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin hedefler gerçekleşene kadar Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Fransa ve İngiltere ile Suriye'ye düzenlediği saldırıdan sonra açıklama yaptı.
Haley, BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin hedeflerini gerçekleştirene kadar Suriye'den asker çekmeyeceğini ifade etti. Haley ayrıca, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye'den dolayı sertleştiğini ancak hala daha iyi ilişki için umudunun olduğunu söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Suriye operasyonu makalesi