Trump'tan yeni Suriye tweet'i

15 Nisan 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye düzenlenen askeri saldırılarla ilgili son tweet'inde, "Operasyon mükemmel bir şekilde gerçekleştirildi" dedi.

Trump, Twitter mesajında, "Suriye operasyonu o kadar mükemmel bir şekilde, tam bir isabetle gerçekleştirildi ki, Yalan Haber Medyası'nın bunu küçümsemesinin tek yolu benim 'Görev Tamamlandı' sözüm oldu. Bununla uğraşacaklarını biliyordum ama bunun harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini hissettim. Bunu sık sık kullanın!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Suriye'ye askeri operasyon sonrasında attığı tweet'te "Görev Tamamlandı" ifadesini kullanması, ABD basınında eleştirilere yol açmıştı. Birçok haberde, eski ABD Başkanı George W. Bush'un da, 2003'teki Irak işgalinin ilk haftalarında yaptığı bir konuşmada aynı ifadeyi kullandığına dikkat çekilmişti.

Trump: Operasyon tamamlandı