ABD'den yatırımcılara Bitcoin uyarısı: Ciddi risk var

05 Ocak 2018

ABD'de sermaye piyasası düzenleme kurumu olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), yatırımcıları Bitcoin ve diğer kriptoparalar konusunda uyardı.

Yatırımcıların Bitcoin ve benzeri kripto paralara yönelirken ihtiyatlı olmaları gerektiğini ifade eden SEC, ne eyalatlerin ne de federal regülatörlerin bu araçlara yatırımlardaki kayıtları illegal aktörlerden tazmin etmelerinin mümkün olmayabileceğini belirtti.

SEC Başkanı Jay Clayton, kripto para yatırımlarının federal ve eyalet menkul kıymet yasalarına uygun olmadığını, yatırımcıların uyanık olmaları gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, "SEC ve eyalet regülatörleri ihlalleri takip ediyorlar, ancak tekrar uyarıyoruz, eğer paranızı kaybederseniz bizim çabalarımızın bu yatırımınızı geri döndürememesi yönünde ciddi risk var" denildi.

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Kaynak: Reuters