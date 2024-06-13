ABD'den yeni 'Rusya' yaptırımları: Türkiye’den kurumlar da hedefte

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’nin içinde olduğu ve bugün başlayacak G7 ülkeleri zirvesi öncesi Rusya'ya kaşı yeni yaptırım kararı açıkladı.

Moskova borsasını hedef alan alan yaptırımlar, Rusya dışında Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) 300 farklı hedefe yönelik gerçekleşti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD’nin bu duyurusuna karşılık Moskova Borsası 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırılacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, 'Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapan finansal kurumlar için riski artırdıklarını ve Rusya’nın yabancı teknoloji, ekipman ve yazılım hizmetlerinden yararlanmasının önüne kesmeyi' hedeflediklerini söyledi.

"Paravan şirketler hedef alındı"

ABD'nin yaptırım listesinde Çin merkezli yarı iletken üretimi yapan şirketler de yer aldı. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı da Rusya’ya yarı iletken gönderimi yapan Hong Kong merkezli paravan şirketleri hedef aldıklarını belirtti. Ukraynalı yetkililere göre Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen çip ve diğer teknoloji hizmetlerini savaş sırasında kullanıyor. ABD’nin son yaptırım listesi bunu kısıtlamayı hedefliyor.

Reuters haber ajansına göre, analistler bu yaptırımların Rusya’nın hesaplamalarını çok değiştirmesini beklemese de yaptırımların uzun vadede Rusya’nın savaşı ve ekonomisini yürütmesini zorlaştırması hedefleniyor. Beyaz Saray’a 2021 ve 2022 yıllarında uluslararası ekonomi kıdemli direktörü olarak hizmet veren Peter Harrell, Reuters’a yaptığı açıklamada bu son yaptırımların köklü bir değişiklik olduğunu, çünkü yabancı bankaların Amerikan finansal sisteminden kesilmesi riskini barındırdığını söyledi.

Türkiye'den hangi kurumlar listede?

ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden uygulanacak yaptırımlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada Türkiye merkezli şu şirketlerin isimleri yer aldı:

Safes Lojistik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited, Expert Machinery Kimyasal Ürünler Ticaret Limited Şirketi, Alptech Makina Sanayi Limited Şirketi, Platform Endüstriyel Gıda İnşaat Elektronik Ve Madencilik Dış Ticaret Limited Şirketi ve Onyad Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi, Biopharmist Medikal Ürünler Dış Ticaret LTD STI, SSGCTM CNC Takım Tezgahları Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Minyon Kesici Takımlar Makine Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Gepa Uluslararası Ticaret Limited Şirketi, Kamilhan Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi, CPS Proses Kontrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, RMB Yapı İnşaat Taahhüt Sana Yi Ve Ti Caret Limited Şirketi, Taksan Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Dener İthalat İhracat Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.