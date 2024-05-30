AB'den Rus tahılının vergisine zam kararı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Konseyi'nin Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıllara uygulanan gümrük vergilerinin arttırılmasına ilişkin kararı onayladığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Dombrovskis, "AB Bakanları, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl üzerindeki gümrük vergilerini arttırma konusunda anlaştı" ifadesinde bulundu.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan karara göre, Avrupa Birliği'ne ithal edilen tahılın gümrük vergisi, tonu başına 95 Euro'ya ya da yüzde 50'ye kadar artacak.

Dombrovskis, alınan bu karar ile Rus ve Belarus tahılı AB pazarında önemli bir daralmaya gideceğini ve Rusya'nın tahıl ile elde ettiği gelirin azalacağını söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Adja Labib, alınan karara ilişkin "Rusya'ya karşı yeni bir kısıtlayıcı önlem ve Ukrayna ile dayanışmayı güçlendirmenin yeni bir yolu" açıklamasında bulundu.