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"ABD’nin füze savunma testi başarısız oldu"

ABD, Hawaii adalarında Aegis Ashore Füze Savunma Sistemini karadan havaya SM-3 füzeleri ile test etti. Sistemin uçaktan fırlatılan füzeleri avlamakta başarısız olduğu iddia edildi. Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD’nin füze savunma testi başarısız oldu
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ABD Füze Savunma Ajansının Hawaii adalarında konuşlu balistik füze savunma sistemini test ettiği ancak sistemin uçaktan fırlatılan bir füzeyi önleyemediği iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) “Füze Savunma Ajansı ile ABD Donanmasının Aegis Ashore Füze Savunma Test Kompleksi Hawaii’nin Kauai adasında yer alan Pasifik Füze Atış Tesislerinde gerçek Standart Füze (SM) 3 Block IIA füzeleriyle test atışları yaptığını” açıklamıştı.

Ancak Amerikan CNN Televizyonu birçok savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde Rheython savunma şirketi tarafından geliştirilmekte olan füzenin uçaklardan fırlatılan füzeleri vuramadığını öne sürdü.

Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, CNN ABD ordusunun testin başarısız olmasının nedenlerini araştırdığını duyurdu.

Geliştirme aşamasında olan sistemin orta menzilli balistik füzeleri önlemek için inşa edildiği, özellikle de Kuzey Kore’nin füze tehdidine karşı ABD’nin Pasifik’teki füze savunma sisteminin önemli bir unsuru olacağı belirtiliyor.

Aegis Ashore füze sistemi daha önce Aegis gemilerinde kullanılırken bu denemenin sistemin karadan havaya atış kabiliyetini test ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

ABD Hawaii

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