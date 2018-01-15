Airbus, 2017'de teslimat hedefini aştı
Airbus, 2017'de 718 uçak teslimatı gerçekleştirdi. Şirket, bu dönemde net 1.109 adet uçak siparişi aldı.
Avrupalı ticari uçak üreticisi Airbus, 2017 yılının tamamında 700 adet olan hedefi geride bırakarak 718 uçak teslimatı gerçekleştirdiğini bildirdi. Teslim edilen uçak sayısı 2016'ya göre yüzde 4 arttı.
ABD'li üretici Boeing 2017'de 763 uçak teslim ettiğini açıklamıştı.
Airbus, 2017'de aldığı net sipariş adedinde ise Boeing'i geride bıraktı. Boeing 2017 yılında net 912 uçak siparişi alırken, Airbus'ın aldığı net sipariş adedi 1.109 oldu.