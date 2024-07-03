Almanya İçişleri Bakanı'ndan 'bozkurt selamı' kınaması: 'Yeri yok'

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasında Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan EURO 2024 son 16 turu karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Merih Demiral'a tepki gösterdi.

Attığı ikinci golün ardından gol sevinci sırasında "bozkurt" işareti yapan Demiral'ı kınayan Faeser, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" ifadesinde bulundu.

Faeser, Hamburg merkezli Spiegel gazetesinin haberini sosyal medya platformu X'te, Demiral'ın "bozkurt" işaretini yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafıyla paylaştı.

Faeser, yaptığı paylaşımda "Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

Faeser, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın "Türk aşırı sağcılığı - Almanya'daki 'Bozkurtlar'" başlıklı bilgilendirme yazısıyla birlikte yaptığı paylaşımda ise "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından izliyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor" ifadesinde bulundu.