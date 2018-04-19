Almanya'da büyüme tahminleri yükseltildi

19 Nisan 2018

Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitüleri, Almanya’ya yönelik bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkedeki beş farklı ekonomik araştırma enstitüsüyle ortaklaşa hazırlanan Almanya ekonomisine ilişkin “Bahar 2018 Ortak Ekonomik Tahmin” raporunu yayımladı.

Yılda iki kez Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı adına Ifo, Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Leibniz Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IWH), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (RWI) ile ortaklaşa hazırlanan raporda, Almanya'nın önde gelen ekonomi uzmanlarının büyüme tahminlerini 2018 ve 2019 yılları için yükselttiği ifade edildi.

Raporda, daha önce yayımlanan sonbahar projeksiyonlarında bu yıl için yüzde 2 olan büyüme tahmininin yüzde 2,2'ye ve gelecek yıl için de yüzde 1,8 olarak açıklanan büyüme tahmininin yüzde 2'ye revize edildiği kaydedildi.

İstihdamdaki kişi sayısının 2017 yılında 44,3 milyon iken, 2018 yılında 44,9 milyona ve gelecek yıl da 45,3 milyona çıkmasının beklendiği aktarılan raporda, “Aynı zamanda işsizlik bu yıl 2,5 milyondan 2,3 milyon kişiye ve 2019'da da 2,2 milyona düşecek. Bu durum, geçen yıl yüzde 5,7 olan işsizlik oranını 2018'de yüzde 5,2'ye, 2019'da da yüzde 4,8'e indirecek” denildi.

Raporda, tüketici fiyatları enflasyonunun ise 2019 yılına kadar yüzde 1,9'a yükselmesinin beklendiği bildirildi.

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Kaynak: AA