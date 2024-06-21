Almanya'da casusluk şüphesi: Ukrayna, Ermenistan ve Rusya vatandaşı 3 kişiye gözaltı

Almanya'da son dönemde 'casusluk' iddiaları ve bu şüpheyle yapılan gözaltı ve tutuklamalar sık sık gündeme gelirken Almanya Federal Başsavcılığı, yabancı bir istihbarat servisi için Almanya'ya gelerek bir Ukrayna vatandaşı hakkında bilgi topladığı iddia edilen üç yabancı ülke vatandaşı gözaltına alındığını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, yabancı istihbarat servisi hakkında isim ya da ayrıntı vermeyen başsavcılık, "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan kişiler hakkında "Ukrayna vatandaşı Robert A., Ermenistan vatandaşı Vardges I. ve Rusya vatandaşı Arman S." ifadesinde bulundu.

Başsavcılığı açıklamasına göre, şüpheliler 19 Haziran'da, Frankfurt kentinde, hakkında bilgi toplamak istedikleri kişinin gideceğini düşündükleri bir kafeye gitmişti.

Almanya'da daha önce Almanya için Alternatif (AfD) partisinin önceki dönem Avrupa Parlamentosu (AP) vekili Maximilian Krah'ın bir çalışanı da Çin için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmış, AP ofislerinde aramalar yapılmıştı.