Almanya'da FDP maliye bakanlığını istiyor

17 Ekim 2017

Almanya'da kurulması beklenen koalisyonun muhtemel ortağı Hür Demokratlar Partisi (FDP), yeni hükümetin maliye bakanının muhafazakar Başbakan Angela Merkel'in politikasından bağımsız olması gerektiğini açıkladı.

Merkel'in partisi, iş çevrelerini destekleyen FDP'nin dahil olacağı üçlü bir koalisyon kurulması için görüşmelere yakında başlayacak. Merkel'in Hıristiyan Demokrat Partisinin (CDU) önde gelen üyelerinden Wolfgang Schaeuble, sekiz yıl sürdürdüğü maliye bakanlığını bırakarak parlamentonun alt kanadı Bundestag'ın başkanı olacak.

Bakanlığa şimdilik, Merkel'e yakın olan Peter Altmaier vekalet ediyor. Ancak FDP lideri Christian Lindner, CDU'nun yeni hükümette maliye bakanlığını bırakması gerektiğini söyledi. Lindner, "Bence başbakanlık ile maliye bakanlığı siyasi olarak ayrılmalı. Yeşiller'den, Hıristiyan Sosyalist Birliği partisinden ya da FDP'den bir maliye bakanı olabilir. Bunların her biri, maliye bakanlığını CDU'nun elinde bırakmaktan iyidir" dedi.

Lindner, FDP'nin Euro Bölgesi için bir iflas mekanizması ve üye ülkelerin eurodan çıkmalarına imkan verecek değişikliklerin AB anlaşmalarında yapılması gibi, partisinin programında yer alan seçenekleri de yineledi. Lindner, Euro Bölgesinin kurtarma mekanizması olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) daha güçlü bir Avrupa Para Fonu'na dönüşmesi fikrine karşı çıktığını belirti. Bu fikir Schaeuble ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından destekleniyor.

Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

Kaynak: Reuters