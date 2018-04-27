Almanya'da istihdam martta hafif arttı

27 Nisan 2018

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış istihdam, mart ayında önceki ayına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın mart ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, şubat ayına göre yüzde 0,1 yükseldi. Martta istihdama katılan kişi sayısı 32 bin kişi artarken, toplam istihdam 44 milyon 609 bin oldu.

Almanya’da mart ayında istihdam, arındırılmamış rakamlarla değerlendirildiğinde aylık yüzde 0,3, yıllık da yüzde 1,4 arttı.

Bu arada, iş gücü anketine dayanan geçici tahminlere göre, mart ayında arındırılmamış rakamlarla 1,50 milyon işsiz belirlendi. Bir önceki aya kıyasla işsiz sayısı 128 bin (yüzde 8) azaldı.

Almanya’da mevsimsel ve düzensiz etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise martta önceki aya kıyasla yaklaşık 16 bin kişi azalarak 1,48 milyon seviyesinde gerçekleşti. Ülkede mart ayı arındırılmış işsizlik oranı ise 3,4 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA