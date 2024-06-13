Apple ve Google'a Japonya'dan yasa darbesi

Japonya Parlamentosu, Apple ve Google'ın üçüncü taraf şirketlerin kendi platformlarında uygulama satmasını ve çalıştırmasını sınırlandırarak akıllı telefon uygulama mağazalarında rekabeti teşvik edecek bir yasa çıkardı.

Kyodo haber ajansında yer alan habere göre, yasa, Apple'ın iOS ve Google'ın Android akıllı telefon işletim sistemlerinin, uygulama mağazalarının ve ödeme platformlarının sağlayıcılarının, yerel platformların kendileriyle doğrudan rekabet eden uygulamaların ve hizmetlerin satışını engellemesini yasaklayacak.

Yasa ile tüketicilere fayda sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek amaçlanırken aynı zamanda şirketlerin rekabeti engellemesini durdurmak ve daha küçük şirketlerin fiyat rekabetine girebilmesi hedefleniyor.

Yasa ayrıca teknoloji devlerinin internet arama sonuçlarında kendi hizmetlerine öncelik vermesini de yasaklayacak.

Yasanın ihlal edilmesi durumunda Apple ve Google'a, uygulamanın getirisinin yüzde 20'si oranında ceza verilecek. Rekabeti kısıtlayan uygulamalara son vermez ise Apple ve Google'a yüzde 30 kadar ceza yazılacak.

Yeni yasanın ihlali, kuralları ihlal ettiği tespit edilen hizmetin yurtiçi gelirinin yüzde 20'si oranında ceza getirecek. Şirketlerin rekabete aykırı uygulamalara son vermemesi halinde ceza yüzde 30'a kadar çıkabilecek.

Adil Ticaret Komisyonu tarafından denetlenecek olan tekel karşıtı yasanın, 2025'in sonuna kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.