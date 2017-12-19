Arjantin'de emekli maaşı reformu kabul edildi
Arjantin Ulusal Kongresi'nin alt kanadı, çatışmalı gösterilere neden olan emekli maaşı reformunu kabul etti.
Arjantin Ulusal Kongresi'nin alt kanadı, emekli maaşı reformunu kabul etti. Milletvekillerinin, 12 saatten uzun süre görüşülen yasa teklifini 116'ya karşı 128 evet oyuyla onayladığı bildirildi.
Yasa teklifi Arjantin'de emeklileri sokaklara dökmüş, çok sayıda gösterici Ulusal Kongre önünde toplanmıştı.
Polis, taş, şişe ve molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etmişti.
Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 149 kişi yaralanmış, 60 kişi gözaltına alınmıştı.
Senato'da kabul edilen yasa teklifinin Kongrenin alt kanadında görüşülmeye başlaması üzerine Arjantin'in en büyük sendikası 24 saatlik genel grev ilan etmişti.
Sendika liderleri ve eylemciler, teklifi emekli maaşlarında ve yoksul ailelere yapılan yardımlarda kesintiye neden olacağı gerekçesiyle eleştiriyordu.
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Kaynak: AA