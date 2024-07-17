'Aşırı baharatlı' cipsler öğrencileri hastanelik etti

Japonya'da bir lise öğrencisi, "aşırı baharatlı" patates cipsini okula götürdü. Cipsi yiyen lise öğrencilerinin bazılarında, mide bulantısı ve ağız çevresinde şiddetli ağrı gbi şikayetler başladı.

Şikayet üzerine okula gelen polis, 13 kız ve bir erkek öğrenciyi hastaneye götürdü. Polis, çocukların bilinçlerinin açık olduğunu ve semptomlarının hafif olduğunu bildirdi.

Atıştırmalıkları üreten Isoyama Corp şirketi bir açıklama yaparak müşterilerine verdiği "rahatsızlıktan" dolayı özür diledi ve öğrencilere acil şifalar diledi.

BBC'de yer alan habere göre, "aşırı baharatlı" cipsi üreten firma ve okul henüz olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Cips paketinin üzerinde, "18 yaş ve üzeridir", "dikkatli tüketin", "o kadar baharatlı ki acı çekmenize neden olabilir" uyarılarının bulunduğu görüldü.

Medyada yer alan bir haberde, hastaneye kaldırılan erkek öğrencinin "sadece eğlence olsun diye" cipsleri okula getirdiği belirtildi.

Cipslerinin sert acısı, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yetiştirilen ve bhut jolokia olarak bilinen güçlü "hayalet biber "den geliyor. Hindistan'da ve başka yerlerde yemek tariflerinde kullanılsa da, dünyanın en acı biberleri arasında olduğu biliniyor. Firma, insanlara "cipsleri yalnızken yememelerini" tavsiye ediyor ve "aşırı" yenmesi halinde ishale neden olabileceğini söylüyor.