Aşırı sağcı Le Pen'in sağlık durumu kötüleşti

Fransa'da mahkeme, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin 96 yaşındaki kurucusu Jean-Marie Le Pen'in sağlık durumunun Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekili olduğu dönemde usulsüzlük suçlamasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına katılmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Adli Mahkemesi, RN'nin kurucusu ve mevcut lider Marine Le Pen'ın babası Jean-Marie Le Pen'in kötüleşen sağlık durumunun, "AP'de usulsüz danışman çalıştırma" suçlamasıyla hakkında açılan davaya katılmasına uygun olmadığına hükmetti.

Mahkeme tarafından atanan uzmanlar, 96 yaşındaki Le Pen'i 19 Haziran'da evinde muayene ederek "durumunun fiziksel ve psikolojik olarak kötüleştiğini" ve mahkemeye çıkmasının "uygunsuz" olduğunu gözlemledi.

Mahkemenin bu kararı, 30 Eylül'de yapılacak duruşma başladığında resmiyet kazanacak.

Le Pen'in kötüleşen sağlık durumu sebebiyle ailesinin de talebi üzerine mahkeme tarafından Şubat 2024’ten beri vesayet altında olduğu biliniyor.

Parti liderliğini kızına devretti

Le Pen, partisinin liderliğini 2011'de kızı Marine Le Pen'e devretmişti.

Ulusal Birlik adını 2018'de alan partinin AP'deki milletvekilleri "usulsüz şekilde danışman çalıştırmakla" suçlanmıştı. İddialar sonrası açılan soruşturma kapsamında Kasım 2017 sonunda parti hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.

AP'de 19 Fransız milletvekilinin, 2012-2017 yıllarında "sahte danışman" çalıştırarak AB'yi 5 milyon avro zarara uğrattığı iddiaları üzerine, AP yönetimi tarafından da soruşturma başlatılmıştı.