Ateşkes beklentisi hisseleri sarstı, savunma devleri geri adım atmadı: Rusya tehdidi devam ediyor

Avrupa’nın en büyük savunma sanayi şirketlerinden bazıları, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerle savunma hisselerinde yaşanan satış dalgasının ardından yatırımcılara sektörden çıkmamaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’ın da katıldığı barış görüşmeleri hafta sonu Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapıldı. Görüşmelerde Zelenskiy, savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanması halinde Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefinden vazgeçmeye açık olabileceğini dile getirdi.

Amerikalı yetkililer, görüşmelerin ardından gazetecilere bir barış anlaşmasının tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi. Başkan Trump da müzakerecilerin çatışmayı durdurmaya her zamankinden daha yakın olduklarını ifade etti. Görüşmelerin hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Gelişmelerin ardından yatırımcıların olası barış senaryosunu fiyatlamasıyla Avrupa savunma hisselerinde sert satışlar görüldü. Salı günü Londra saatiyle 11.40 itibarıyla Stoxx Havacılık ve Savunma Endeksi yüzde 2,2 gerilerken, İsveçli savaş uçağı üreticisi Saab hisseleri yüzde 5,2 düştü. İtalya merkezli Leonardo yüzde 4,7, Almanya’nın önde gelen savunma şirketlerinden Rheinmetall ise yüzde 4,5 değer kaybetti.

Savunma şirketleri: Rusya tehdidi devam ediyor

Alman savunma firması Hensoldt’un sözcüsü, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış umut ettiklerini belirtirken, böyle bir senaryoda bile Avrupa’nın güvenlik tehdidi altında olmaya devam edeceğini vurguladı. Sözcü, “Çatışmaların sona ermesi, Rusya’ya askeri kapasitesini yeniden inşa etme fırsatı verecektir. Avrupa’nın güvenliği açısından bakıldığında, altta yatan tehdit devam ediyor, hatta yoğunlaşabilir” ifadelerini kullandı.

Hensoldt yetkilileri, bu çerçevede savunmaya hazır olmanın Avrupa için yapısal bir zorunluluk olmaya devam ettiğini belirtti. Şirketin Ukrayna kaynaklı ticari riskinin sınırlı olduğu, gelirlerinin yalnızca tek haneli bir yüzdesini oluşturduğu ifade edildi. Yıl başından bu yana hisseleri iki kattan fazla değer kazanan Hensoldt’un payları salı günü yüzde 4,6 geriledi.

Şirket sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada, büyümenin temel olarak Almanya ve Avrupa genelindeki uzun vadeli savunma projelerinden kaynaklandığını belirterek, Alman ordusuna yönelik keşif sistemlerinin yazılım ve gelişmiş sensörlerle donatılmasını kapsayan yüz milyonlarca avroluk sözleşmelere dikkat çekti. Ayrıca Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi kapsamındaki projelerin de bu büyümede önemli rol oynadığı ifade edildi. Mevcut sözleşmelerin büyük bölümünün 2026 ve sonrasına uzandığı kaydedildi.

Alman araç sistemleri üreticisi Renk’in temsilcisi ise, Ukrayna’da olası bir barış ya da ateşkes haberlerinin Avrupa savunma hisselerinde yüksek dalgalanmaya yol açtığını kabul etti. Temsilci, “Ukrayna halkı için barışı memnuniyetle karşılarken, Avrupa ve küresel ölçekte tehdit algısının değişmediğini ve Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz” dedi.

Dünya genelinde 70’ten fazla orduya tedarik sağlayan Renk’in hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 194 değer kazanmıştı. Şirketin hisseleri salı günü yüzde 4,8 düşüş kaydetti.