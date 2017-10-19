Avusturya'nın genç liderinden Türkiye karşıtı paylaşım
Avusturya'da hafta sonu yapılan seçimde sandıktan galip çıkan 31 yaşındaki Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile AB müzakereleri durdurulmalı" dedi.
Avusturya’daki genel seçimi kazanan Avusturya Halk Partisi Başkanı Sebastian Kurz, Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması gerektiğini söyledi.
Kurz, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini karşılamadığını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye ile katılım müzakereleri durdurulmalı" diye konuştu.
Hafta sonu yapılan seçimlerde 31 yaşındaki Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz’un geçen yıl başına geçtiği merkez sağ Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) yüzde 31,6 oy alarak sandıktan birinci parti çıktı.
Kurz, dünyanın en genç lideri olabilir