Bakanlık yetkilisi doğruladı: Ticketmaster kullanıcılarının bilgileri çalındı

ABD merkezli bilet satış ve dağıtım şirketi Ticketmaster'da, dünya çapında milyonlarca müşteriyi ilgilendiren siber saldırı gerçekleşti.

Avustralya gazetesi ABC'de yer alan habere göre, Avustralya İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ticketmaster'ın yaklaşık 560 milyon kullanıcının verilerinin çalındığı saldırıdan haberdar olduklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi, ABC'ye yaptığı açıklamada "Olayı anlamak için Ticketmaster ile birlikte çalıştıklarını" söyledi.

Haberde, Ticketmaster'ın elinde bulunan ve aralarında isimler, adresler, kredi kartı numaraları, telefon numaraları ve ödeme bilgilerinin de bulunduğu 1,3 terabaytlık müşteri verisinin satışa çıkarıldığı belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren "ShinyHunters" isimli bilgisayar korsanı grubu, fidye olarak 500 bin dolar (yaklaşık 16 milyon TL) istedi.

Ticketmaster tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.