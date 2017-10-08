Barselona'da bağımsızlık karşıtı gösteri

08 Ekim 2017

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimin bağımsızlık yanlısı girişimlerine karşı Barselona'da binlerce kişi ulusal birliği ve birlikte yaşamı savunan gösteri düzenledi. "Societat Civil Catalana" (Katalan Sivil Toplumu) adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla toplanan binlerce kişi, ellerinde İspanyol, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla bağımsızlık girişimlerine karşı çıkarak, ulusal birliği, anayasal düzeni ve birlikte yaşamı savundu.

Gösteriye, İspanya'da iktidardaki Halk Partisi (PP), ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSC), Katalonya'da ana muhalefetteki liberal görüşlü Ciudadanos da destek verdi.

Yürüyüş kortejinin başında, İspanya Sağlık Bakanı Doloros Montserrat, İspanya hükümetinin özerk yönetimdeki en üst temsilcisi Katalonya Valisi Enric Millo, Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borell gibi isimler yer aldı.

Son yıllarda Barselona sokaklarında düzenlenen ve İspanya'nın ulusal birliğinin savunulduğu en büyük eylem olarak gösterilen gösteride "Puigdemont (Katalonya başkanı) hapise" sloganları atıldı.

Katalan olan İspanya Sağlık Bakanı Montserrat, "Katalanlar olarak bağımsızlık girişimlerine artık bir son vereceğiz. Çünkü Katalanlar olarak, İspanyollarla birlikte Katalonya'da, İspanya'nın geri kalan bölgelerinde ve Avrupa'da büyük bir demokrasi inşa etmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA