Biden'dan seçim çıkışı: 'Gözden geçirirdim'

ABD Başkanı Joe Biden, seçim tarihi yaklaştıkça yaşıyla ilgili eleştiriler de artmaya devam ediyor.

Biden, ABD medyasına verdiği bir röportajda yine yaşı ve sağlığı ile bağlantılı sorulara yanıt verdi.

Yaşıyla ilgili artan endişelere rağmen şimdiye kadar başkanlık yarışından çekilmeyeceği konusunda kararlı olan 81 yaşındaki Biden'a yeniden düşünmesine neden olacak bir şey olup olmadığı soruldu.

Biden, "Ortaya çıkan bir sağlık sorunum olsaydı, doktorlar bana gelip ‘Şu sorunun var, bu sorunun var’ deseydi, başkanlık yarışında kalma kararımı yeniden gözden geçirirdim" dedi.

Covid-19 testi pozitif çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın Covid-19 aşısı bulunduğu, bu nedenle hafif semptomlar gösterdiği kaydedilen açıklamada, Başkanın Delaware'de kendini izole edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın Las Vegas'ta etkinlikten sonra test yaptırdığı, Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Biden'ın görevlerine Delaware'de devam edeceği aktarılan açıklamada, Beyaz Saray'ın Başkanın durumuyla ilgili güncel durumu sıklıkla paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın doktorunun notuna da yer verildi.

Notta, Başkanın üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle geldiği aktarılırken, ateşinin ve nabzının normal olduğu bildirildi.

Biden'a "Paxlovid" verildiği belirtilen notta, başkanın kendini izole edeceği belirtildi.