Biden'dan Zelenskiy karşısında çarpıcı gaf! Salon önce buz kesti, sonra da...

Son zamanlarda yaptığı gaflar nedeniyle Demoktratlar'ın başkanlık yarışından çekilmesi için baskı yaptığı ABD Başkanı ve adayı Joe Biden, 75. NATO zirvesinde de bir kez daha gaflarıyla gündeme geldi.

"Baylar bayanlar, Başkan Putin"

NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nı kürsüye davet ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ismini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sahnede yanında beklerden "Baylar bayanlar, Başkan Putin" dedi.

Hatasını saniyeler sonra fark eden Biden, "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy. Putin'i yenmeye çok odaklanmışım" ifadelerini kullandı.

"Uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim"

Zelenskiy gafının ardından bu kez de basın toplantısı sırasında başkan yardımcısı Kamala Harris yerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve en büyük rakibi Donald Trump'ın ismini kullanan Biden, "Başkanlık için uygun olduğunu düşünmesem Trump'ı başkan yardımcısı olarak seçmezdim" dedi.

Trump ve Biden sosyal medyada atıştı

Kendi sosyal medya platformu Truth üzerinden bir paylaşım yaparak Biden'ın gafıyla dalga geçen Donald Trump, Harris'in başkanlık için yeterli olmadığını ima etti.

Biden ise ona X üzerinden yanıt vererek, "İkisi arasındaki farkı biliyorum; biri savcı (Harris), diğeri ise bir suçlu (Donald Trump)" ifadelerini kullandı.

Demokratlar Biden'ın çekilmesi için çok büyük baskı uyguluyor

Geçen ay Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la çıktığı televizyon mülakatındaki zayıf performasının ardından, Demokrat Parti içinden isimler Biden'a adaylıktan çekilmesi için çağrıda bulunuyor.

Şu ana kadar 20'ye yakın Demokrat Kongre üyesi, Biden'ın kenara çekilmesi gerektiğini savunan açıklamalar yaptı.

Basın toplantısının bitmesinden dakikalar sonra, Biden'a kendi partisinden yapılan adaylıktan çekil çağrılarına yenileri eklendi.

Gelecek ay yapılacak Demokrat Parti kongresinde kendisini resmi olarak partinin başkan adayı olması için destekleyecek delegelerin fikirlerini değiştirmekte özgür olduğunu belirten Biden, ayrıca ekibinden gelen veriler, kendisinin seçimi kazanamayacağını gösterse çekilmeyi düşüneceğini, ama kamuoyu yoklamalarının seçim yarışının hâlâ başabaş olduğunu gösterdiğini ekledi.